Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола

Американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars сыграет Энди Уорхола в новом байопике.

Джаред Лето перевоплотится в эксцентричного художника Энди Уорхола. 6 августа, в день рождения легенды поп-арта в этом признался сам актер.

Лето поделился в своем Twitter, сопроводив новость несколькими фотографиями Уорхола 1987 года: "Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью".

Известно, что Лето приобрел права на экранизацию книги Виктора Бокриса "Уорхол: биография", выпущенную через 2 года после ухода художника из жизни, вместе с продюсером Майклом Де Лукой.

View this post on Instagram A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on Aug 7, 2020 at 10:57am PDT

Сценарием займется Теренс Винтер, номинированный на Оскар за сценарий к фильму "Волк с Уолл-стрит".

Напомним, компания Sony Pictures из-за пандемии коронавируса объявила о массовом переносе дат премьер своих новинок. Так, премьера "Морбиуса", в которой Джаред Лето сыграл главную роль, перенесли на 2021 год.