Главные премьеры нового сезона в Винницком театре Садовского: график

Винницкий областной академический музыкально-драматический театр им.Садовского возобновляет работу после карантина.

В новом сезоне покажут три премьерных спектакля. Репертуар нового сезона театр проанонсировал на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, первое представление сезона осени-2020 в театре покажут 10 сентября.

Как сообщает сайт Винницкого областного академического музыкально-драматического театра, это будет премьерный показ театрализованного действа в 2 действиях в постановке народной артистки Украины Таисии Славинской.

Еще одна премьера сезона - прославленная музыкальная комедия М.Старицкого "За двумя зайцами". Свою интерпретацию этой пьесы зрителям предложит режиссер-постановщик Тарас Мазур.

Также жители города смогут увидеть еще одно новое представление в репертуаре театра, - парадоксальную комедию Анатолия Дяченко "Игра в детектив".

Всего же в течение сентября в театре покажут 9 спектаклей.

Как сообщалось ранее, Киевский Национальный художественный музей пришлось закрыть на неопределенный срок.