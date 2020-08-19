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Главные премьеры нового сезона в Винницком театре Садовского: график

Главные премьеры нового сезона в Винницком театре Садовского: график
17:19 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: instagram
Винницкий областной академический музыкально-драматический театр им.Садовского возобновляет работу после карантина.

В новом сезоне покажут три премьерных спектакля. Репертуар нового сезона театр проанонсировал на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, первое представление сезона осени-2020 в театре покажут 10 сентября.

Как сообщает сайт Винницкого областного академического музыкально-драматического театра, это будет премьерный показ театрализованного действа в 2 действиях в постановке народной артистки Украины Таисии Славинской.

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Еще одна премьера сезона - прославленная музыкальная комедия М.Старицкого "За двумя зайцами". Свою интерпретацию этой пьесы зрителям предложит режиссер-постановщик Тарас Мазур.

Также жители города смогут увидеть еще одно новое представление в репертуаре театра, - парадоксальную комедию Анатолия Дяченко "Игра в детектив".

Всего же в течение сентября в театре покажут 9 спектаклей.

Как сообщалось ранее, Киевский Национальный художественный музей пришлось закрыть на неопределенный срок.

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Винница, театр, Спектакли.

Автор:

Телеграф
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