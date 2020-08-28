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Раз украли, два украли, три украли: одну и ту же картину трижды похищали из музея в Нидерландах

Раз украли, два украли, три украли: одну и ту же картину трижды похищали из музея в Нидерландах
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pexels.com
В Нидерландах, из небольшого музея в городке Леердам, уже третий раз украли картину Франса Хальса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива". Об этом сообщает BBC.

"Очень сложно обеспечить безопасность маленьких музеев, поскольку это стоит слишком больших денег. Если они захотят получить ваши вещи, они войдут", - отметил арт-детектив Артур Брэнд, специализирующийся на возвращении украденных работ.

По его мнению, картина "Два смеющихся мальчика" была украдена по заказу.

Франс Хальс, один из старых мастеров Золотого века Голландии, написал эту работу в 1626 году.

Впервые картина "Два смеющихся мальчика" была украдена в 1988 году вместе с работой Якоба ван Рейсдала. Обе были возвращены три года спустя.

Те же картины снова похитили из музея Хофье ван Мевроу ван Арден в 2011 году. Их нашли через полгода.

Как сообщают голландские СМИ, после кражи 2011 года наиболее ценные экспонаты музея хранились в закрытом для публики месте, которое можно посетить только с одним из сотрудников.

Полиция рассказала, что в этот раз воры проникли в музей в среду рано утром, сигнал тревоги сработал в 03:30. Но этого было недостаточно, чтобы остановить похитителей произведений искусства. Она взломали заднюю дверь музея и украли картину. Когда полицейские приехали на место происшествия, преступники уже скрылись. Сейчас правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и работают со специалистами в области похищений произведений искусства и судебно-медицинскими экспертами.

Арт-детектив Артур Брэнд обратил внимание на тот факт, что до недавнего времени часто преступники покупали краденные произведения искусства и обменивали их на более короткие сроки заключения для себя.

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Такие примеры включают случай торговца наркотиками Киса Хаутмана, который пытался обменять картину Ван Гога на смягченный приговор в начале 1990-х. Позже босс неаполитанской мафии обменял на свой более короткий срок картины, украденные похитителем произведений искусства Октавом Даремом из амстердамского музея Ван Гога в 2002 году.

По словам Брэнда, проблема для преступников заключается в том, что голландское правительство больше не будет покупать украденные произведения искусства.

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Музей, Кража, Картина, Искусство.

Автор:

Телеграф
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