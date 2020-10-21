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Десятки произведений искусства пострадали от вандалов в музеях Берлина

Десятки произведений искусства пострадали от вандалов в музеях Берлина
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В нескольких музеях Берлина произошли масштабные акты вандализма - пострадали не менее 70 произведений искусства.

Зарубежные СМИ сообщают, что 3 октября 2020 года на Музейном острове Берлина было совершено одно из самых масштабных нападений на произведения искусства и предметы старины в истории послевоенной Германии.

Неизвестные забрызгали маслянистой жидкостью не менее 70 объектов в Пергамском музее, Новом музее, Старой национальной галерее и других местах. Пострадали египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века. 

Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам информацию об атаках вандалов. На данный момент ведется расследование - мотивы вандалов пока неизвестны.

Ранее, "Телеграф" писал о новой работе художника Бэнкси, которая недавно появилась на одном из салонов красоты в Ноттингеме.

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Музей, Искусство.

Автор:

Телеграф
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