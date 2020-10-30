Красота природы: объявлены победители конкурса "Пейзажный фотограф года 2020" (Фото)

Вот уже 13 лет конкурс "Фотограф года" призывает фотографов запечатлеть пейзажи Соединенного Королевства. В этом году десятки тысяч работ отметили красоту британского пейзажа, но лишь немногие избранные одержали победу в высококонкурентном фотоконкурсе.

Жюри конкурса объявило победителей в главных номинациях "Пейзажный фотограф года 2020" и "Молодой пейзажный фотограф года 2020".

Фотограф Крис Фрост получил титул взрослого пейзажного фотографа года и приз в размере 10 000 фунтов стерлингов (13 000 долларов США) за свое изображение лесной местности в Дорсете в 2018 году.

В молодежном дивизионе главный приз получил Джошуа Элфик за его запоминающуюся черно-белую фотографию овцы. Глядя из-за ограды, нашему воображению остается выяснить, о чем думает это животное. Элфик заметил овцу во время прогулки со своей сестрой и надеется, что это побудит людей взглянуть на животных, которых мы видим ежедневно, по-новому.

Помимо высших наград, есть еще на что обратить внимание во всех категориях. От исторических британских памятников до классических видов на сельскую местность - каждая категория богата изображениями, которые дают новое представление о великолепных пейзажах Великобритании. Ознакомьтесь с некоторыми из списка победителей и финалистов ниже.

"Драма на маяке" Алекса Гжики. Победа в номинации "Твой взгляд"

"Монумент Уоллесу" Грэма Маккея. Победитель "Историческая Британия"

"Рибблхэд" Брайана Нунна. Победитель номинации "Линии в пейзаже"

"Скворцы западного пирса" Адриана Миллса. Номинация "Ваше мнение одобрено"

"Окно возможностей" Найджела Мортона

"Замок Килхурн" Гэвина Крозье

"Защитник" Алина Уоллеса. Победитель категории "Лучший ночной пейзаж"

"Фантазия" Нила Бернелла. Победитель в номинации "Черно-белое фото"

Отметим, что конкурс "Пейзажный фотограф года" был учрежден ведущим пейзажным фотографом страны Чарли Уэйтом. Он профессионально занимается фотографией на протяжении 50-ти лет, а его работы выставляются в Европе, США, Японии и Австралии.

Ранее "Телеграф" писал, что лучшей фотографией дикой природы 2020 года стало изображения амурского тигра, обнимающегося с деревом.