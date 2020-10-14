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Амурская тигрица обнимает дерево: как выглядит лучшее фото дикой природы 2020 года

Амурская тигрица обнимает дерево: как выглядит лучшее фото дикой природы 2020 года
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Жюри конкурса фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year (WPY) определило победителя.

Лучшим фотографом дикой природы стал российский фотограф Сергей Горшков. Главный приз на конкурсе ему принес снимок самки амурского тигра на Дальнем Востоке.

На фото тигрица как будто обнимает дерево, но на самом деле она трется об его кору, чтобы оставить на ней свой запах. Таким образом она метит территорию. Снимок был сделан в заказнике "Леопардовый", что в Приморском крае.

Глава жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year Роз Кидманд-Кокс отметила, что этот снимок больше похож на картину маслом.

"Эти двое - одно", - сказала она, описывая снимок. 

А ведь это и вправду так. Тигрица практически слилась с лесом, став с деревом одним целым. Ее хвоста практически не видно, можно подумать, что он слился с корнями дерева. 

Стоит отметить, что фото сделано при помощи фотоловушки. Сказать бы, при чем здесь мастерство автора, ведь ловушка фотографирует автоматически. Однако, только фотомастер дикой природы сможет предсказать появление животного в том или ином месте. Сергей знал, что тигрицу можно "поймать" в этом месте, поэтому и фотоловушка была там установлена. 

Так, как амурские тигры находятся на грани исчезновения, заполучить их фото становиться сложной задачей. А что бы этот снимок был еще и хорошего качества - еще больше все усложняет. Вы только подумайте - фотоловушка, на которую был снят победный снимок простояла в лесу около 10 месяцев, до того, как получить этот кадр.

Сергей Горшков был объявлен победителем Ее Королевским Высочеством герцогиней Кембриджской и телеведущими Крисом Пэкхемом и Меган Маккаббин во время онлайн-мероприятия, организованного Лондонским музеем естественной истории.

Ранее, "Телеграф" писал о лучших работах фотомастеров, которые работают с дронами - предлагаем Вам посмотреть лучшие аэроснимки участников фотоконкурса Drone Photo Awards 2020.

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Искусство, Фото, Дикая природа, Снимки.

Автор:

Телеграф
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