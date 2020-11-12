Очень редкий бриллиант "Призрак розы" ушел с молотка за $26,6 миллион

Невероятно редкий бриллиант под названием "Призрак розы" был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 26,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает ВВС.

View this post on Instagram A post shared by Sotheby's (@sothebys) on Nov 11, 2020 at 1:05pm PST

Бриллиант необычного яркого пурпурно-розового цвета весом 14,83 карата является крупнейшим в своем роде, поскольку большинство всех розовых бриллиантов имеют менее 10 карат.

"Призрак розы" был куплен анонимным покупателем, который сделал выигрышную ставку по телефону. Названный в честь знаменитого балета ("Видение розы"), редкий драгоценный камень был огранен из самого большого розового кристалла, когда-либо добытого в России.

Ранее "Телеграф" писал, что на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму была продана копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира.