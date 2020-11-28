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Художник создал 3D-модели умерших знаменитостей, они выглядят как настоящие фотографии

Художник создал 3D-модели умерших знаменитостей, они выглядят как настоящие фотографии
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Иранский художник Хади Карими создает впечатляющие образы знаменитостей и исторических личностей. С помощью 3D-моделирования, он "оживил" образы Майкла Джексона, Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Людвига ван Бетховена и многих других. 

Он изучает фотографии знаменитостей, а затем делает трехмерную модель их лица. Результаты работы можно увидеть в его Instagram.

Для восстановления облика Бетховена даже пришлось изучать его бюст. 

Майкл Джексон. 

Курт Кобейн 

Фредди Меркьюри 

Дэвид Боуи

Мэрлин Монро 

Одри Хепберн

У художника также есть канал в YouTube, где выложены несколько видео с процессом работы. Например, в ролике ниже показан процесс работы над волосами Курта Кобейна. 

Учитывая, что даже в ускоренном режиме "таймлапс" длится более часа, можно лишь предположить, насколько титаническую работу делает Карими в процессе работы над каждым портретом. 

Как сообщалось ранее, в Нидерландах пустили с молотка работу "Птица с гранатой" таинственного уличного художника Banksy. 

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Все по теме:

Майкл Джексон, Курт Кобейн, Фредди Меркьюри, Мерлин Монро, Хади Карими.

Автор:

Телеграф
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