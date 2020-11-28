Художник создал 3D-модели умерших знаменитостей, они выглядят как настоящие фотографии

Иранский художник Хади Карими создает впечатляющие образы знаменитостей и исторических личностей. С помощью 3D-моделирования, он "оживил" образы Майкла Джексона, Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Людвига ван Бетховена и многих других.
Он изучает фотографии знаменитостей, а затем делает трехмерную модель их лица. Результаты работы можно увидеть в его Instagram.
Для восстановления облика Бетховена даже пришлось изучать его бюст.
Майкл Джексон.
Курт Кобейн
Фредди Меркьюри
Дэвид Боуи
Мэрлин Монро
Одри Хепберн
У художника также есть канал в YouTube, где выложены несколько видео с процессом работы. Например, в ролике ниже показан процесс работы над волосами Курта Кобейна.
Учитывая, что даже в ускоренном режиме "таймлапс" длится более часа, можно лишь предположить, насколько титаническую работу делает Карими в процессе работы над каждым портретом.
Как сообщалось ранее, в Нидерландах пустили с молотка работу "Птица с гранатой" таинственного уличного художника Banksy.