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Четверг, 31.12.2020
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С наступающим Новым годом! Киевляне показали раритетные открытки столетней давности

С наступающим Новым годом! Киевляне показали раритетные открытки столетней давности
01:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В преддверии Нового года киевляне решили вспомнить, как поздравляли друг друга с новогодними праздниками их бабушки и дедушки (а у кого уже и прабабушки с прадедушками).

На страничке в Фейсбуке «Киевские истории» жители столицы начали делиться своими «находками» - новогодними открытками 1900-1920 годов.

Сергей Страхов и вовсе поведал историю создания киевских рождественских открыток 1914 года. Оказывается, они были напечатаны в типографии известного киевского издателя Стефана Васильевича Кульженко.

На открытках изображены милые сцены из семейной жизни людей в праздничные дни, которые отлично передают атмосферу того времени, ангелы и даже репродукции картин.

 

Ранее, «Телеграф» писал, как можно поздравить своих друзей в шутливой манере – смешные картинки и поздравления.

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Все по теме:

Поздравление, Новый год, Открытки.

Автор:

Телеграф
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