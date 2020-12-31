С наступающим Новым годом! Киевляне показали раритетные открытки столетней давности

В преддверии Нового года киевляне решили вспомнить, как поздравляли друг друга с новогодними праздниками их бабушки и дедушки (а у кого уже и прабабушки с прадедушками).

На страничке в Фейсбуке «Киевские истории» жители столицы начали делиться своими «находками» - новогодними открытками 1900-1920 годов.

Сергей Страхов и вовсе поведал историю создания киевских рождественских открыток 1914 года. Оказывается, они были напечатаны в типографии известного киевского издателя Стефана Васильевича Кульженко.

На открытках изображены милые сцены из семейной жизни людей в праздничные дни, которые отлично передают атмосферу того времени, ангелы и даже репродукции картин.

Ранее, «Телеграф» писал, как можно поздравить своих друзей в шутливой манере – смешные картинки и поздравления.