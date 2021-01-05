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Ювелир уместил на кольце больше 12 тысяч бриллиантов и попал в Книгу Гиннеса (фото)

Ювелир уместил на кольце больше 12 тысяч бриллиантов и попал в Книгу Гиннеса (фото)
02:18 Сегодня Телеграф

Индийский ювелир Харшит Бансал, основатель Renani Jewels в Мееруте, установил новый мировой рекорд благодаря впечатляющему дизайну кольца.

По данным Книги рекордов Гиннеса, Харшиту удалось поместить на кольцо 12 638 тыс. бриллиантов.

Кольцо получило название «Бархатцы» или «Кольцо процветания». Изделие украшено цветочным орнаментом в форме цветка календулы, которая в индийской культуре считается символом благополучия и удачи, и дополнено тысячами природных алмазов весом в 38,08 карата. Кольцо весит чуть более 165 граммов. 

Ювелир рассказал, что на создание драгоценности у него ушло около двух лет, так как каждый лепесток в кольце имеет уникальный дизайн.

 
 
 
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Публикация от RENANI JEWELS (@renanijewels)

Предыдущий рекорд – в 7 801 бриллиант на кольце - также был установлен индийским ювелиром Hallmark Jewelers из Хайдарабада.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что бриллиант необычного яркого пурпурно-розового цвета был продан в Женеве за рекордную сумму.

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Все по теме:

Бриллианты, Искусство, Кольцо, Книга Гиннеса.

Автор:

Телеграф
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