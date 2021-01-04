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Ушел из жизни залуженный художник Украины Сергей Лозовский

Ушел из жизни залуженный художник Украины Сергей Лозовский
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

На 58 году жизни скончался заслуженный художник Украины Сергей Лозовский. Не стало художника еще 1 января, а 3 января прошли похороны.

Об этом сообщили в Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

«Умер известный живописец и педагог, член Одесской областной организации Национального союза художников Украины, заслуженный художник Украины Лозовский Сергей Владимирович» - говорится в сообщении.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Сергей Лозовский - выдающийся живописец-пейзажист. Его полотна представлены во многих украинских музеях, и пользуются популярностью за рубежом. Более 35 лет своей жизни он отдал художественно-графическому факультету Южноукраинского национального педагогического института им. Ушинского.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что народного артиста СССР Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом.

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Смерть, Коронавирус, Сергей Лозовский.

Автор:

Телеграф
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