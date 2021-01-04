Олега Басилавшили экстренно госпитализировали: что произошло с артистом

4 января народного артиста СССР Олега Басилашвили экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Информацию о госпитализации Олега Валериановича подтвердила его дочь Ксения.

Народный артист и его семья подхватили коронавирус. Даже несмотря на то, что несколько месяцев Басилашвили вообще не выходил из дома, чтобы не заразиться, вирус все равно попал в его дом.

Дочь Олега Валериановича рассказала, что состояние ее отца стабильное.

«У него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — уточнила Ксения.

Напомним, Олег Басилашвили – советский актер, народный артист СССР. Дебютировал на сцене в 1959 году, исполнив роль Степана Лукина в пьесе «Варвара» Максима Горького. На его счету полсотни театральных ролей и почти сотня в кино. Он - Юрий Самохвалов из культового «Служебного романа», Платон Рябинин из «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова, и, конечно, Воланд в «Мастере и Маргарите».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в больницу попала и коллега Олега Валериановича актриса Алиса Фрейндлих. У артистки также обнаружили коронавирус.