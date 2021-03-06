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У пиццы с ананасами появился конкурент: сеть негодует от нового рецепта любимого блюда

У пиццы с ананасами появился конкурент: сеть негодует от нового рецепта любимого блюда
Обновлено 22:46 Сб, 6 Март 2021 Телеграф Фото: pexels.com

Ресторан с названием Fong’s Pizza из Айовы известен своими кулинарными изысками и рецептами. В их меню можно найти даже пиццу с авокадо или тако. Однако это еще не так "уникально", как их новое "творение", которое они назвали "Пицца на завтрак".

Особенностью этой пиццы является то, что в нее добавляют сладкие фруктовые кольца и поливают все это соусом из сладкого молока и йогурта.

"Приготовление нестандартной пиццы всегда было основным продуктом Fong", - признается владелец ресторана.

Оригинальное блюдо, однако, не очень понравилось кулинарным гурманам, о чем те высказались в сети.

"Я считаю, что это преступление против конституции США", "Как итальянец я официально объявляю войну Айове.", "Ладно осквернение, но это даже невкусно", "Это незаконно" - пишут пользователи.

Если Вы не приемник столь оригинальных рецептов, то "Телеграф" предлагает Вам рецепт вкусной и ароматной пиццы на тонком тесте, которую сможет в домашних условиях приготовить каждый.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Пицца.
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