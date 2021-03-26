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Неизвестный шедевр ван Гога затянул за рекордную сумму: в чем секрет стоимости картины (фото)

Неизвестный шедевр ван Гога затянул за рекордную сумму: в чем секрет стоимости картины (фото)
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф Фото: RFI

На аукционе в Париже продали неизвестную ранее широкому кругу людей картину Винсента ван Гога "Уличная сцена на Мормартре". 

Как пишет BBC, работа выдающегося художника была продана за 13,09 миллионов евро (почти 432 миллиона гривен). 

Представители аукциона Sotheby's отметили, что это самая дорогая картина, которая была продана во Франции. 

"Уличная сцена на Мормартре" была нарисована в 1887 году и почти все это время принадлежала неназванной семье, которая никогда ее не показывала. 

Знатоки искусства конечно же о существовании картины знали, она даже есть в каталогах, но лишь в виде черно-белой фотографии. 

Уличная сцена на Мормартре

Монмартр - 130-метровый холм на севере Парижа. Во времена создания картины он был лишь небольшим селом на окраине города. 

Ван Гог проживал в Париже в 1886-87 годах. В 1888 году он переехал на юг Франции, а спустя год умер. 

Специалист по искусству Мартин Бейли говорит, что особенностью этой картины является то, что художник к тому времени познакомился с работами французских импрессионистов и начал использовать более яркие краски, чем в более раннем "голландском периоде" своего творчества.

Но самая главная "изюминка" заключается в том, что после создания эта картина находилась в частной коллекции и была не доступной для широкого круга ценителей. 

Как сообщалось ранее, ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Франция, Аукцион, Картины, Винсент Ван Гог, Уличная сцена на Мормартре.
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