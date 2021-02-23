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"Мог нарисовать только сумасшедший": ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка

"Мог нарисовать только сумасшедший": ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Один из первых представителей экспрессионизма Эдвард Мунк, самым узнаваемым образом которого стала картина "Крик", оставил на ней загадочное граффити, которое было выявлено инфракрасным сканированием.

Как пишет BBC, едва заметное предложение привело к множеству домыслов в мире искусства. Слова "Это мог нарисовать только сумасшедший" были вписаны в верхнем левом углу карандашом.

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Новое исследование, проведенное Национальным музеем Норвегии, подтвердил, что надпись сделал сам художник, ведь изначально утверждали, что граффити было актом вандализма какого-нибудь возмущенного зрителя. То, что предложение точно принадлежит самому Мунку, стало понятно после анализа почерка художника и сравнение с его дневниками и письмами.

"Крик" Эдварда Мунка

"Надпись, несомненно, сделал сам Мунк", - сказала куратор музея Май Бритт Гуленг.

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В свое время произведение вызвало сильную критику, а также разговоры о психического состояния Мунка. Согласно его дневниками, Мунк очень болезненно воспринял такую реакцию и, как полагают, после этого сделал на картине эту надпись карандашом. Известно, что психическими расстройствами страдали отец и сестра художника, а в 1908 году Мунк сам оказался в больнице после нервного срыва.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года несколько картин норвежского художника экспрессиониста Эдварда Мунка были похищены из музея Стенерсена в Осло, Норвегия.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Норвегия, Эдвард Мунк, Картины, Искусство, Крик.
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