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"Красиво и со смыслом": портрет Моргенштерна выложили из мусора

"Красиво и со смыслом": портрет Моргенштерна выложили из мусора
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

Художница из Уфы Евгения Хайбуллина создала портрет известного российского рэпера Моргенштерна, настоящее имя - Алишер Валеев, из "подручных средств", а именного того, что было в ее мусорном ведре. Таким образом она решила высказать свое отношение к творчеству артиста.

Видео процесса и результат она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает. Поддерживаю спортсменов в том, что необходимо ограничивать доступ к таким песням, где оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики. А мата в текстах песен больше чем слов. Своё отношение и к Моргенштерну я выразила просто! #помойка" - подписала ролик Евгения.

 
 
 
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Публикация от Евгения Хайбуллина художник (@evgenia_skovart)

Спортсмены, которых отметила в своем посте Хайбуллина - это бойцы ММА, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Спортсмены заявили, что "творчество" Моргенштерна негативно влияет на психику детей, которые с малых лет слушают различные призывы к алкоголизму и наркомании.

Подписчики художницы ее поддерживают, и позицию бойцов тоже. В комментариях можно увидеть множество отзывов, слов поддержки и комплиментов.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Санкт-Петербурге был украден памятник рэперу Моргенштерну - бронзовый бюст. Его просто взяли и вынесли из магазина, в котором он был поставлен. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

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Портрет, Искусство, Моргенштерн, Евгения Хайбуллина.
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