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Четверг, 13.05.2021
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130 лет со дня рождения Софьи Стриенской: Google посвятил дудл польскому живописцу

130 лет со дня рождения Софьи Стриенской: Google посвятил дудл польскому живописцу
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф

Google Doodle, 13 мая, отмечает 130-летие польского живописца, графика, иллюстратора, сценографа Софии Стриенской, которую многие считают одной из самых важных польских художников-декораторов в стиле ар-деко начало 1900-х гг.

София Стриенская родилась 13 мая 1891 года в Кракове, Польша. Она начала рисовать карикатуры на клиентов своего отца, развивая талант, который стал страстью ее жизни. Но гендерные барьеры мешали ее творческой деятельности, барьеры, которые она была полна решимости преодолеть.

Поскольку Мюнхенская академия художеств - ее основной выбор школ - была традиционно полностью мужским учреждением, Стриенская постриглась и поступила в университет, переодевшись мужчиной, под именем Тадеуш Гжимала Любаньский. После года, проведенного в Мюнхене, необходимость скрыть свою личность заставила ее вернуться домой в Краков.

Вдохновленная историей своей национальной самобытности, Стриенская начала свою карьеру в 21 год с серии картин, основанных на польском фольклоре.

Полихромии работы Софии Стриенской, работы 1928 года на фасаде жилого дома на Староместской площади в Варшаве. Источник фото: Википедия

Современный подход к традиционному виду искусства стал ее визитной карточкой, стилем, который приобрел популярность, когда Польша восстановила свою независимость, и ее граждане высоко оценили ее историческую иконографию.

Эскиз костюмов для балета Кароля Шимановского. Источник фото: Википедия

Умерла художница 28 февраля 1976 года в Женеве от сердечного приступа. Похоронена на кладбище в Шен-Буре.

Ранее Google Doodle чествовал итальянского физика Лауру Басси.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

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Google, Google Doodle, Дудлы, Софья Стриенская.
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