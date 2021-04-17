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День Лауры Басси: почему Google посвятил ей дудл

День Лауры Басси: почему Google посвятил ей дудл
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф

17 апреля новый дудл Google был посвящен итальянской ученой-физику и врачу Лауре Басси. Она была первой женщиной, которой официально было разрешено преподавать в университете Европы.

Лаура Басси родилась в 1711 году в Болонье в богатой семье. Частично из-за финансового положения отца Басси получила частное образование с 5 до 20 лет по различным предметам, от латыни и математики до логики и метафизики.

К 20 годам Лаура Басси привлекла внимание Просперо Ламбертини, позже известного как Папа Бенедикт XIV, который стал ее покровителем и предоставил ей возможность продемонстрировать свое научное мастерство.

Кто такой Иоганн Гутенберг, которому Google посвятил дудл

17 апреля 1732 года, по случаю празднования сегодняшнего дня Google Doodle, Басси публично защитила 49 диссертаций в дебатах с четырьмя профессорами Болонского университета. За эту успешную защиту Басси была удостоена степени доктора наук, став первой женщиной, которая сделала это, и только второй женщиной в истории, получившей докторскую степень по философии. Публика почитала Лауру Басси, называя ее "Болонской Минервой", имея в виду римскую богиню мудрости.

Позже в том же году Басси подала прошение о преподавании в Болонском университете. Университет принял ее прошение, назначив Басси профессором естественной философии, что сделало ее первой женщиной, которая стала преподавателем с окладом. В 1776 году, за два года до своей смерти, Басси была назначена профессором экспериментальной физики, что позволило ей официально преподавать.

Сегодняшний Google Doodle празднует 289-ю годовщину со дня защиты Лауры Басси 49 диссертаций в Болонском университете для получения докторской степени. Дудл чтит ее достижения и усилия, направленные на то, чтобы дать женщинам достойное место в учебе.

Стоить добавить, что Басси также родила двенадцать детей в браке с академиком Джузеппе Вератти.

Напомним, что 15 января Google Doodle был посвящен канадско-американскому преподавателю Джеймсу Нейсмиту, который изобрел баскетбол.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Google, Google Doodle, Дудлы, Лаура Басси.
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