День Лауры Басси: почему Google посвятил ей дудл

17 апреля новый дудл Google был посвящен итальянской ученой-физику и врачу Лауре Басси. Она была первой женщиной, которой официально было разрешено преподавать в университете Европы.

Лаура Басси родилась в 1711 году в Болонье в богатой семье. Частично из-за финансового положения отца Басси получила частное образование с 5 до 20 лет по различным предметам, от латыни и математики до логики и метафизики.

К 20 годам Лаура Басси привлекла внимание Просперо Ламбертини, позже известного как Папа Бенедикт XIV, который стал ее покровителем и предоставил ей возможность продемонстрировать свое научное мастерство.

17 апреля 1732 года, по случаю празднования сегодняшнего дня Google Doodle, Басси публично защитила 49 диссертаций в дебатах с четырьмя профессорами Болонского университета. За эту успешную защиту Басси была удостоена степени доктора наук, став первой женщиной, которая сделала это, и только второй женщиной в истории, получившей докторскую степень по философии. Публика почитала Лауру Басси, называя ее "Болонской Минервой", имея в виду римскую богиню мудрости.

Позже в том же году Басси подала прошение о преподавании в Болонском университете. Университет принял ее прошение, назначив Басси профессором естественной философии, что сделало ее первой женщиной, которая стала преподавателем с окладом. В 1776 году, за два года до своей смерти, Басси была назначена профессором экспериментальной физики, что позволило ей официально преподавать.

Сегодняшний Google Doodle празднует 289-ю годовщину со дня защиты Лауры Басси 49 диссертаций в Болонском университете для получения докторской степени. Дудл чтит ее достижения и усилия, направленные на то, чтобы дать женщинам достойное место в учебе.

Стоить добавить, что Басси также родила двенадцать детей в браке с академиком Джузеппе Вератти.

Напомним, что 15 января Google Doodle был посвящен канадско-американскому преподавателю Джеймсу Нейсмиту, который изобрел баскетбол.