Кто такой Иоганн Гуттенберг, которому Google посвятил дудл

В среду 14 апреля на главной странице поисковика Google буквы логотипа снова приняли другую форму. Теперь, зайдя искать что-то, вы увидите новый Doodle, который компания посвятила первому в Европе типографу - Иоганну Гутенбергу.

Именно его и его изобретение красуется на логотипе Google.

Кто же такой Иоганн Гутенберг и почему ему посвящен дудл?

Иоганн Гуттенберг - немецкий первопечатник, создатель первой механической печатной машины с подвижным шрифтом. Благодаря ему книгопечатанье вышло на новый уровень, ведь эта тогда революционная технология впервые в истории сделала книги доступными и для обычного человека.

Сегодняшний Doodle как раз и отмечает годовщину со дня, когда музей Гутенберга открыл ретроспективную выставку в его честь в 2000 году.

Увы, подробной биографии изобретателя не удалось собрать по причине весьма ограниченного количества документальных источников о его жизни. Известно, что Гутенберг жил в Майнце, Германия в 1400-тых годах. Сначала работал ювелиром, а позже занялся книгопечатанием. И уже в 1450-м году Иоганну удалось выпустить свое первое печатное издание - латинскую книгу о произношении речи.

Суть изобретения Гутенберга - он заменил вырезанные вручную деревянные буквы и графические блоки, которые создавались каждый раз новые, на легко отливаемые металлические шрифты. Это позволяло одним набором букв печатать разные книги.

К 16 веку около 200 миллионов книг вышло в печать благодаря его изобретению, которое положило начало новой эре массовой коммуникации и новому направлению средств массовой информации.

Ранее, "Телеграф" писал, что Google нарядил буквы своего логотипа в защитные маски, чтобы благодаря Doodle напомнить людям о важности их ношения в период пандемии коронавируса.