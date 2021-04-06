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Вторник, 06.04.2021
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Маски все еще нужны: Google решил напомнить о профилактике коронавируса

Маски все еще нужны: Google решил напомнить о профилактике коронавируса
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter

6 апреля на главной странице поисковика Google появился новый Doodle, который был создан для того, чтобы напомнить людям о важности ношения защитных масок в период пандемии коронавируса. 

Для этого буквы слова Google надели защитные маски, чтобы на своем примере показать, как это важно. 

"Носите маску – спасайте жизни" - слоган нового дудла компании. 

Нажав на дудл, Google перекинет вас на запрос "Профилактика COVID-19". Это сделано из-за того, что коронавирус продолжает активно "влиять" на людей по всему миру. Чтобы хоть как-нибудь помочь остановить его распространение, компания Google напоминает, что нужно делать.

Также, при переходе по запросу, Google вместе с ВОЗ предоставляет информацию о симптоматике коронавируса, лечении и профилактике.

Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий

Стоит отметить, что распространяется этот дудл не по всему миру, а лишь в некоторых странах. 

Ранее, "Телеграф" писал, что компания Google посвящала свой Doodle создателю баскетбола - Джеймсу Нейсмиту.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

Все по теме:

Google, Технологии, Профилактика, Коронавирус, Техно, Дудл.
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