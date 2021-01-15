День доктора Джеймса Нейсмита: почему Google посвятил ему дудл

В пятницу, 15 января, Google представил новый Doodle, и посвящен он канадско-американскому преподавателю и тренеру Джеймсу Нейсмиту. Именно в 1891 году этот человек изобрел популярный во всем мире баскетбол.

Джеймс Нейсмит родился 6 ноября 1861 года в поселке Рэмси канадской провинции Онтарио.

В 1883 году поступил в Университет Макгилла в Монреале, где выступал за университетские команды по канадскому футболу, европейскому футболу и по гимнастике.

Однажды, когда Нейсмит работал преподавателем анатомии и физкультуры в Международном тренировочном колледже молодежи YMCA в городе Спрингфилд, он заметил, что студентам зимние занятия в зале кажутся слишком однообразными. Позже он придумал игру, которую можно было проводить в закрытом помещении, в которой студентам нужно было лишь попасть мячом в корзину. Так появился баскетбол.

Баскетбол развивался, и очень быстро приобретал популярность. 15 января 1892 года Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола, а в 1892 - первую Книгу правил игры в баскетбол.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Google установил новую дату основания Украины - 1649 год.