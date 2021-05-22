Скачать
Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Итоги дня 21 мая: Медведчука оставили под домашним арестом, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
Итоги дня 21 мая: Медведчука оставили под домашним арестом, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
Затишье на Ближнем Востоке: в Израиле перемирие "отметили" стрельбой, а в Газе - фейерверком
Затишье на Ближнем Востоке: в Израиле перемирие "отметили" стрельбой, а в Газе - фейерверком
В Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет
В Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет

Во Франции художник научился превращать ямы на тротуарах в произведения искусства (фото)

Во Франции художник научился превращать ямы на тротуарах в произведения искусства (фото)
03:27 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Во Франции уличный художник Ememem нашел оригинальный способ сделать так, чтобы выбоины на тротуарах и обвалившаяся штукатурка на зданиях не портили виды его родного города Леона. 

Как сам художник рассказал литовскому сайту Bored Panda, он занимается мозаикой уже более 10 лет, а идея превратить ухабы в арт-объекты ему пришла в голову, когда он в 2016 году оказался на одной из разбитых дорог в городе. 

Изначально он ставил целью привлечь внимание к состоянию дорожного покрытия, но теперь он даже проводит выставки своих работ. 

С тех пор "жертвами" творчества Ememem стали дороги и стены не только в Леоне, но и по всей Франции и даже в Италии. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

 

Как сообщалось ранее, в Новой Зеландии тоже нашелся художник, который захотел исправить ситуацию с дорогами в городе. Однако он избрал другой подход и просто рисует пенисы

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 146

Все по теме:

Мозаика, Искусство, Художники, выбоины, Ememem.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)
02 "Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)
03 "Привет" Аксенову и Пушилину: Зеленский ввел в действие санкции против сотен людей и компаний
04 Весь пол залит кровью: под Харьковом пострадавший в ДТП избил врача и медсестру (фото)
05 Гибель 10 рабочих в Ростовской области: власти назвали виноватых в трагедии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Привет&quot; Аксенову и Пушилину: Зеленский ввел в действие санкции против сотен людей и компаний
"Привет" Аксенову и Пушилину: Зеленский ввел в действие санкции против сотен людей и компаний
Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало &quot;ноу-хау&quot; российских хирургов во время операции (видео)
Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало "ноу-хау" российских хирургов во время операции (видео)
&quot;Зеленский - диктатор, и это уже не роль&quot;: пропагандист Киселев истерично отреагировал на новые санкции Украины
"Зеленский - диктатор, и это уже не роль": пропагандист Киселев истерично отреагировал на новые санкции Украины
Нежный массаж Богдан и катание на сноуборде в Дубае: как прошел финал &quot;Холостяка-11&quot; (фото)
Нежный массаж Богдан и катание на сноуборде в Дубае: как прошел финал "Холостяка-11" (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь