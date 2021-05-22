Во Франции художник научился превращать ямы на тротуарах в произведения искусства (фото)

Во Франции уличный художник Ememem нашел оригинальный способ сделать так, чтобы выбоины на тротуарах и обвалившаяся штукатурка на зданиях не портили виды его родного города Леона.

Как сам художник рассказал литовскому сайту Bored Panda, он занимается мозаикой уже более 10 лет, а идея превратить ухабы в арт-объекты ему пришла в голову, когда он в 2016 году оказался на одной из разбитых дорог в городе.

Изначально он ставил целью привлечь внимание к состоянию дорожного покрытия, но теперь он даже проводит выставки своих работ.

С тех пор "жертвами" творчества Ememem стали дороги и стены не только в Леоне, но и по всей Франции и даже в Италии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ememem (@ememem.flacking)

Как сообщалось ранее, в Новой Зеландии тоже нашелся художник, который захотел исправить ситуацию с дорогами в городе. Однако он избрал другой подход и просто рисует пенисы.