В Новой Зеландии мужчина придумал, как бороться с выбоинами на дорогах: надо просто нарисовать пенис (фото)

В Окленде (Новая Зеландия) мужчина решил привлечь внимание к качеству дорог и нарисовал в проблемных местах сотни пенисов.

Как сообщает Autocar, дорожная компания Auckland Transport даже грозилась сообщить о "художнике" в полицию.

Сам же автор "уличного искусства" Джефф Апсон обвиняет Auckland Transport и другую дорожную компанию Waka Kotahi New Zealand Transport Agency в том, что те выполняют свою работу ненадлежащим образом и тратят деньги не на те проекты.

"Приходится ездить по ухабистым дорогам и дорогам с выбоинами. Вы можете позвонить в Auckland Transport или позвонить в NZTA и сказать: "Привет, возникла проблема", но ничего не происходит. И это потому, что у них нет денег или они просто не хотят тратить деньги на это", - рассказал Апсон.

Мужчина рисует пенисы на дорогах с 2018 года и говорит, что не намерен останавливаться. По его словам, он занимается этим не потому, что хотел этим заниматься, а потому, что "ничего не делается".

Впрочем, его подход к решению проблем имеет сомнительную эффективность. По словам Апсона, если рисунок на дороге попадает в СМИ, то проблемный участок ремонтируют в течение нескольких дней, в противном случае "картины" продолжают радовать глаз и год спустя

Примечательно, что креативный подход мужчины стал причиной того, что в последнее время о нем начали писать и крупные мировые СМИ, вроде The Mirror, The Guardian, Vice и других.

Мы не станем утверждать, что этот способ сработает у нас, но вот россияне, кажись, нашли нужный способ быстрого вызова коммунальщиков. Для этого необходимо обычное грффити с Алексеем Навальным.