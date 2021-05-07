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В Новой Зеландии мужчина придумал, как бороться с выбоинами на дорогах: надо просто нарисовать пенис (фото)

В Новой Зеландии мужчина придумал, как бороться с выбоинами на дорогах: надо просто нарисовать пенис (фото)
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Окленде (Новая Зеландия) мужчина решил привлечь внимание к качеству дорог и нарисовал в проблемных местах сотни пенисов. 

Как сообщает Autocar, дорожная компания Auckland Transport даже грозилась сообщить о "художнике" в полицию. 

Сам же автор "уличного искусства" Джефф Апсон обвиняет Auckland Transport и другую дорожную компанию Waka Kotahi New Zealand Transport Agency в том, что те выполняют свою работу ненадлежащим образом и тратят деньги не на те проекты.

"Приходится ездить по ухабистым дорогам и дорогам с выбоинами. Вы можете позвонить в Auckland Transport или позвонить в NZTA и сказать: "Привет, возникла проблема", но ничего не происходит. И это потому, что у них нет денег или они просто не хотят тратить деньги на это", - рассказал Апсон. 

Мужчина рисует пенисы на дорогах с 2018 года и говорит, что не намерен останавливаться. По его словам, он занимается этим не потому, что хотел этим заниматься, а потому, что "ничего не делается". 

Впрочем, его подход к решению проблем имеет сомнительную эффективность. По словам Апсона, если рисунок на дороге попадает в СМИ, то проблемный участок ремонтируют в течение нескольких дней, в противном случае "картины" продолжают радовать глаз и год спустя 

Примечательно, что креативный подход мужчины стал причиной того, что в последнее время о нем начали писать и крупные мировые СМИ, вроде The Mirror, The Guardian, Vice и других. 

Мы не станем утверждать, что этот способ сработает у нас, но вот россияне, кажись, нашли нужный способ быстрого вызова коммунальщиков. Для этого необходимо обычное грффити с Алексеем Навальным.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Новая Зеландия, Дороги, Юмор, Окленд.
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