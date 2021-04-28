В Питере граффити "Герой нового времени" с Навальным зарисовали за считанные часы (фото)

В ночь на среду, 28 апреля, Пушкарском саду Санкт-Петербурга неизвестные лица нарисовали граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, отбывающим заключение в исправительной колонии во Владимирской области. Утром надпись была оперативно удалена коммунальными службами города.

Первыми фото рисунка в самом центре Питера сделали журналисты издания znak.

Рисунок на трансформаторной будке был обнаружен рано утром. Картинкой для граффити выбрали фотографию Навального, сделанную во время судебного заседания 2 февраля. Тогда политик через стенки застекленной камеры сложил руки в форме сердца. Этот жест предназначался его супруге. Рядом появилась надпись "Герой нового времени", сообщает Медиазона.

Уже в 9 утра в сквер приехали сотрудники полиции. Также приехала следственная группа, один из сотрудников которой взял со стены образцы краски. После этого работники "Ленэнерго" по-быстрому закрасили неугодный властям стрит-арт. На всю работу у них ушло несколько часов.

Напомним, Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки, начатой им ранее из-за отсутствия медпомощи.