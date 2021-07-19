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Украинский художник-самоучка в секунду стал звездой соцсетей: фото его работ

Украинский художник-самоучка в секунду стал звездой соцсетей: фото его работ
03:48 Сегодня Телеграф Twitter

Художник-самоучка из Украины набирает популярность благодаря шикарным портретам, которые он пишет и публикует в Интернете.

Своими работами автор делится в соцсети Twitter.

По словам Андрея (так представился автор) рисование – лишь его хобби, а так у него высшее авиационное инженерное образование. Однако, это не мешает ему писать замечательные картины. Андрей говорит, что любит рисовать всё что угодно, особенно красивых девушек.

Одной из первых работ художника виноградным углём стала именно эта. Автор картины говорит, что просто срисовал фотографию из интернета.

Помимо угля, Андрей пробовал себя в формате диджитал рисования. Также у автора есть картины цветными карандашами и акварелью.

По словам художника, 2021 год он начал с карикатур, которые дались ему нелегко. арикатура на рок-звезду Дэйва Грола в исполнении Андрея:

Ранее "Телеграф" писал о французском художнике, который превращает ямы на тротуарах в произведения искусства.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 139

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Живопись, Искусство, Художник, Творчество, Карикатура.
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