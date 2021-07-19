Украинский художник-самоучка в секунду стал звездой соцсетей: фото его работ

Художник-самоучка из Украины набирает популярность благодаря шикарным портретам, которые он пишет и публикует в Интернете.

Своими работами автор делится в соцсети Twitter.

По словам Андрея (так представился автор) рисование – лишь его хобби, а так у него высшее авиационное инженерное образование. Однако, это не мешает ему писать замечательные картины. Андрей говорит, что любит рисовать всё что угодно, особенно красивых девушек.

Одной из первых работ художника виноградным углём стала именно эта. Автор картины говорит, что просто срисовал фотографию из интернета.

Помимо угля, Андрей пробовал себя в формате диджитал рисования. Также у автора есть картины цветными карандашами и акварелью.

По словам художника, 2021 год он начал с карикатур, которые дались ему нелегко. арикатура на рок-звезду Дэйва Грола в исполнении Андрея:

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