Аисты, подсолнух, статуя князя Владимира: В Японии в честь Олимпиады-2020 создали уникальное украинское кимоно (фото)

В честь Олимпиады-2020 японский дизайнер создал 206 уникальных кимоно для каждой страны-участницы соревнований в Токио. Украинский вариант украсили подсолнухи, аисты, национальный узор и статуя князя Владимира.

Об этом пишет в воскресенье, 31 июля, на своей странице в Facebook Александр Соколовский.

Работа над проектом под названием The Kimono Project длилась шесть лет. Его цель - сближение стран и их знакомство с Японией через традиционный костюм.

Автором идеи является дизайнер Йошимаса Такакура, который задумал этот проект еще в 2014 году, после того как Токио объявили столицей Летних олимпийских игр.

Именно Такакура придумал индивидуальный дизайн для каждого кимоно, а затем тщательно следил за рабочим процессом и искал деньги на пошив уникальных изделий для каждой страны-участницы.

Стоит отметить, что символика для каждой из стран подобрана очень тщательно.

Так, украинский вариант кимоно украсили два аиста, цветы подсолнуха, национальный узор и статуя князя Владимира. Цветовая гамма украинского кимоно - сине-желтая, как и цвета национального флага.

Кимоно для других стран также не менее символичные. Так, на китайском кимоно нарисованы пионы, сливы, бамбук и облака.

А вот кимоно для Дании создано с отсылками к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, замку Гамлета и ветру.

Вариант для США украшен цветами национального флага, скрытыми символами бейсбола и американского футбола и даже голливудских фильмов.

Кимоно после демонстрации на Олимпийских играх в Японии также покажут на выставках Осаке и Кансай в 2025 году. Кроме того, автор идеи обещал выставить их на продажу в Интернете.

Стоит отметить, что в 2020 году представители проекта "Imagine Oneworld Kimono Project" были награждены почетными грамотами Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Напомним, что "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию Олимпиады-2020 в Токио.