Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко рассказал, как освобожденных доставят в Киев Порошенко рассказал, как освобожденных доставят в Киев
Новости: Мамчур: Россияне получили приказ "подтягиваться" к украинским частям в Крыму Мамчур: Россияне получили приказ "подтягиваться" к украинским частям в Крыму
Новости: Неймар откровенно рассказал о его самом трудном моменте в сборной Бразилии Неймар откровенно рассказал о его самом трудном моменте в сборной Бразилии
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 30-31 декабря Афиша интересных событий в Украине на 30-31 декабря

Как выглядит свадебное платье Анастейши Стил из "Пятидесяти оттенков свободы"

Дакота Джонсон
19:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – "50 оттенков свободы". Это последняя лента эротической трилогии, премьера которой запланирована на февраль.

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – "50 оттенков свободы". Это последняя лента эротической трилогии, премьера которой запланирована на февраль.

Вышел новый трейлер к фильму "50 оттенков свободы" (Видео)

 

В официальном Instagram-аккаунте выложили новый кадр из фильма, на котором главные герои Анастейша Стил и Кристиан Грей танцуют на своей свадьбе.

 

Spend Christmas with the one that matters most. #FiftyShadesFreed

Публикация от Fifty Shades Freed (@fiftyshadesmovie)

 

На кадрах можно хорошо рассмотреть платье Анастейши – невеста в платье из кружева фасона «русалка». Ее изысканный образ завершает аккуратная высокая прическа и украшение на волосах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Главная героиня, Дакота Джонсон, Пятидесят оттенков свободы, Свадебное платье, свадебное платье Анастейши Стил, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Названы киностудии, доминировавшие на рынке США в 2017 году Украинский фильм "Червоный" получит приквел В сети появлись новые кадры второй части "Фантастических тварей"

Последние новости

Американка, бросив все, уехала на Бали и построила там дом мечты из бамбука (Фото) Ученые открыли новый вид гигантских осьминогов Госстат наблюдает рост задолженности по зарплатам в Украине
Сегодня читают
01 Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена газа РФ для Украины
02 Ученые опровергли экологическую гипотезу Дарвина
03 В РФ предположили следующий формат обмена пленными
04 Мечта охотника: создана винтовка под самый высокоточный патрон Valkyrie (Видео)
05 Палеонтологи обнаружили останки последнего "сибирского единорога"
Новости сегодня
20:42 Теннис. Украинец Долгополов выступит на турнире в Кито
20:29 Умер актер из "Звездных войн" Алфи Кертис
20:29 Пресс-служба Рады обнародовала фамилии освобожденных заложников
20:22 Смешные проделки домашних питомцев, которые порвали интернет в клочья
20:21 Игрок "Боруссии" довел до слез ребенка, издеваясь над ним на тренировке (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе завершился обмен пленными: хроника событий На Донбассе завершился обмен пленными: хроника
Новости: На украинских границах протестировали биометрическую систему Пограничники испытали биометрическую систему
Новости: В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете
Новости: "Мастер Шеф 7": названо имя победителя кулинарного шоу (Видео) "Мастер Шеф 7": названо имя победителя кулинарного шоу (Видео)
Добавить комментарий
0