https://telegraf.com.ua/files/2017/12/24047779-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3821321-kak-vyiglyadit-svadebnoe-plate-anasteyshi-stil-iz-pyatidesyati-ottenkov-svobodyi.html
Как выглядит свадебное платье Анастейши Стил из "Пятидесяти оттенков свободы"
Новости культуры: Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – "50 оттенков свободы". Это последняя лента эротической трилогии, премьера которой запланирована на февраль.
Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – "50 оттенков свободы". Это последняя лента эротической трилогии, премьера которой запланирована на февраль.
Вышел новый трейлер к фильму "50 оттенков свободы" (Видео)
В официальном Instagram-аккаунте выложили новый кадр из фильма, на котором главные герои Анастейша Стил и Кристиан Грей танцуют на своей свадьбе.
На кадрах можно хорошо рассмотреть платье Анастейши – невеста в платье из кружева фасона «русалка». Ее изысканный образ завершает аккуратная высокая прическа и украшение на волосах.
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