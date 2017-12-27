Как выглядит свадебное платье Анастейши Стил из "Пятидесяти оттенков свободы"

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – "50 оттенков свободы". Это последняя лента эротической трилогии, премьера которой запланирована на февраль.

В официальном Instagram-аккаунте выложили новый кадр из фильма, на котором главные герои Анастейша Стил и Кристиан Грей танцуют на своей свадьбе.

На кадрах можно хорошо рассмотреть платье Анастейши – невеста в платье из кружева фасона «русалка». Ее изысканный образ завершает аккуратная высокая прическа и украшение на волосах.