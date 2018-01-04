Появился трейлер фильма "Жажда смерти" с Уиллисом (Видео)

В Сети на YouTube-канале Movieclips Trailers был обнародован трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Премьера картины ожидается 2 марта 2018 года. В фильме, помимо Брюса Уиллиса, также снимаются Винсент Д’Онофрио и Элизабет Шу. Лента является ремейком одноименного фильма 1974 года, посвященного мирному гражданину Полу Кирси, работающему хирургом. Мужчине приходится взять в руки оружие после того, как его жена и дочь становятся жертвами нападения преступников.