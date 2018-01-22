Стали известны номинанты на кинопремию "Золотая Дзига"

Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии. "Завершена селекция фильмов на соответствие требованиям регламента Второй Национальной кинопремии. Из 77 лент, которые были поданы на участие в конкурсе, в длинный список вошли 59 киноработ: 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых, 13 полнометражных документальных, 8 анимационных", - говорится в сообщении.

Длинный список номинантов на Вторую Национальную кинопремию:

Полнометражный игровой фильм:

"Dzidzio Контрабас", режиссер Олег Борщевский

"IZI", режиссер Андреа Маньяни

“Иней", режиссер Шарунас Бартас

“Инфоголик", режиссер Валентин Шпаков

“Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев

“Ласковая", режиссер Сергей Лозница

“Грань", режиссер Петер Бебьяк

“Мир вашему дому", режиссер Владимир Лерт

“Правила боя", режиссер Алексей Шапарев

“Припутные", режиссер Аркадий Непиталюк

“Уровень черного", режиссер Валентин Васянович

“Стремглав", режиссер Марина Степанская

“Урок магии", режиссер Лилия Солдатенко

“Время хризантем", режиссер Дмитрий Моисеев

“Красный", режиссер Заза Буадзе

“Чужая молитва", режиссер Ахтем Сеитаблаев

Короткометражный игровой фильм:

Uneasiness, режиссер Вячеслав Паренюк

“Благодать", режиссер Жанна Озерная

“Бритва", режиссер Дарина Долеско

“Сирень", режиссер Катерина Горностай

“Выпуск'97", режиссер Павел Остриков

“Поодаль", режиссер Катерина Горностай

“Двери", режиссер Наталья Давыденко

“Дом", режиссер Ирина Цилык

“Эффект лестницы", режиссер Катя Павленко

“Иллюзия контроля: Начало", режиссер Владек Занковски

“Конец месяца", режиссер Олег Исаков

“Клетка для говорящего попугая", режиссер Ирина Асонова

“На своей земле", режиссер Александр Кириенко

“Намерение", режиссер Анна Смолий

“Невидимая", режиссер Максим Наконечный

“Нетерпимость", режиссер Владимир Бакум

“Послевкусие", режиссер Юра Катынский

“Свиньи", режиссер Роман Любый

“Солатиум", режиссер Кристина Тинькевич

“Технический перерыв", режиссер Филипп Сотниченко

“В поле", режиссер Александр Шкрабак

“Фотоморгана/Photomorgana", режиссер Ирина Кальченко

Полнометражный документальный фильм:

“Американская мечта. В поисках правды", режиссер Владимир Мула

“Дом "Слово", режиссер Тарас Томенко

“Веаюфром", режиссер Дмитрий Лавриненко

“Война химер", режиссер Анастасия Старожицкая

“Дельта", режиссер Александр Течинский

“Дикси Ленд", режиссер Роман Бондарчук

“Контуры", режиссер Олег Черный

“Почти 10.000 избирателей", режиссер Ульяна Осовская

“Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы о Смерти", режиссер Татьяна Ходаковская

“Одесситы на Донбассе", режиссер Александр Авшаров

“Свой голос", режиссер Сергей Маслобойщиков

“Сердце мамы Гонгадзе", режиссер Вячеслав Бигун

“Школа номер 3", режиссер Елизавета Смит

Анимационный фильм:

“Элювиум - Регенеративное существо", режиссер Стас Сантимов

“Лабиринт", режиссер Александр Колодий, Степан Коваль

“Путешествие", режиссер Евгения Киракосян

“Причинная", режиссер Андрей Щербак

“Хроника одного города", режиссер Евгений Сивоконь

“Прекрасное чудовище", режиссер Сергей Мельниченко

“Я купил велосипед", режиссер Никита Лыськов

“Я Чайник!», режиссер Оксана Карпус

Как сообщается, в понедельник, 22 января, члены киноакадемии начали голосование за фильмы, которые войдут в короткий список претендентов на "Золоту Дзигу" (Результаты будут объявлены в феврале).

В марте правление Украинской киноакадемии определит номинантов на Вторую Национальную кинопремию. В этом году "Золота Дзига" будет вручаться в 18 номинациях. Победители конкурса будут объявлены 20 апреля на торжественной церемонии вручения наград Национальной кинопремии.