Режиссер "Зови меня своим именем" раскрыл новые подробности о сиквеле

Режиссер Лука Гуаданьино, снявший номинированный на "Оскар" фильм "Зови меня своим именем" рассказал о продолжении фильма и его сюжете. Действие сиквела будет происходить спустя 15 лет после основных событий и затронет тему эпидемии ВИЧ.

"Я думаю, что Элио (Тимоти Шаламе) станет синефилом и будет смотреть в кинотеатре фильм Поля Веккиали "Once More" ("Анкор"). Он вышел в 1988 году и рассказывает о мужчине, который ушел от жены и влюбился в другого мужчину. Это первый французский фильм, который затрагивает проблему СПИДа. Такой могла бы быть первая сцена сиквела", - сказал режиссер.

По словам Гуаданьино, если "Зови меня своим именем" - это история о взрослении подростка и его становлении, то вторая часть будет о поиске своего места в мире.

"Последние 40 страниц книги (на которой основан фильм) рассказывают о 20 годах жизни Оливера и Элио, так что у автора Андре Асимана есть своего рода указание, что история может продолжаться", - добавил Гуаданьино.