Шварценеггер снимется в телесериале

Звезда "Терминатора" и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые в своей карьере снимется в телесериале.

Об этом пишет издание Deadline, на которое ссылаются мировые СМИ.

Ожидается, что Шварценеггер станет исполнителем одной из главных ролей и продюсером вестерна Outrider (можно перевести как "Всадник").

Сюжет перенесет зрителей в конец 1880-х в индийскую резервацию в Оклахоме. Главным героем станет помощник шерифа, который ради правосудия вынужден сотрудничать с безжалостным федеральным маршалом — его то и сыграет Шварценеггер.