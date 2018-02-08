https://telegraf.com.ua/files/2018/02/53892634-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3899054-shvartsenegger-snimetsya-v-teleseriale.html
Шварценеггер снимется в телесериале
00:35 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Легендарному "Терминатору" досталась роль федерального маршала.
Звезда "Терминатора" и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые в своей карьере снимется в телесериале.
Об этом пишет издание Deadline, на которое ссылаются мировые СМИ.
Ожидается, что Шварценеггер станет исполнителем одной из главных ролей и продюсером вестерна Outrider (можно перевести как "Всадник").
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Сюжет перенесет зрителей в конец 1880-х в индийскую резервацию в Оклахоме. Главным героем станет помощник шерифа, который ради правосудия вынужден сотрудничать с безжалостным федеральным маршалом — его то и сыграет Шварценеггер.
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