Начались съемки приквела фильма "Червоный"

Режиссером фильма Червоный. Без линии фронта вновь стал Заза Буадзе. Главную роль снова сыграет исполнитель роли Данила Червоного Николай Береза. Также в фильме снимутся Даша Плахтий ("Стрімголов"), Олег Стефан, Максим Панченко. Кроме того, одну из ролей сыграет лидер группы Гайдамаки Александр Ярмола, пишет Новое Время.

События в приквеле "Червоного" будут разворачиваться в период с 1935 по 1945 год. Будет показана жизнь украинцев в межвоенный период, противостояние репрессиям польских, немецких и российско-советских оккупантов. Данило Червоный пройдет путь от студента Кременецкого лицея до командира отряда Украинской Повстанческой Армии. На своем пути он встретит любовь, одержит победы, столкнется с предательством и исправит свои ошибки.

На основе сценария фильма будет создан роман "Червоный". Без линии фронта, который увидит свет одновременно с премьерой фильма - в 2019 году.

Фильм Зазы Буадзе Червоный, вышедший на экраны 24 августа 2017 года, попал в пятерку лидеров проката среди украинских премьер.