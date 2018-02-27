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Начались съемки приквела фильма "Червоный"

Червоный
16:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В городе Бережаны (Тернопольская область) начались съемки приквела фильма "Червоный" режиссера Зазы Буадзе, созданного по роману Андрея Кокотюхи.

Режиссером фильма Червоный. Без линии фронта вновь стал Заза Буадзе. Главную роль снова сыграет исполнитель роли Данила Червоного Николай Береза. Также в фильме снимутся Даша Плахтий ("Стрімголов"), Олег Стефан, Максим Панченко. Кроме того, одну из ролей сыграет лидер группы Гайдамаки Александр Ярмола, пишет Новое Время.

События в приквеле "Червоного" будут разворачиваться в период с 1935 по 1945 год. Будет показана жизнь украинцев в межвоенный период, противостояние репрессиям польских, немецких и российско-советских оккупантов. Данило Червоный пройдет путь от студента Кременецкого лицея до командира отряда Украинской Повстанческой Армии. На своем пути он встретит любовь, одержит победы, столкнется с предательством и исправит свои ошибки.

На основе сценария фильма будет создан роман "Червоный". Без линии фронта, который увидит свет одновременно с премьерой фильма - в 2019 году.

Фильм Зазы Буадзе Червоный, вышедший на экраны 24 августа 2017 года, попал в пятерку лидеров проката среди украинских премьер.

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Все по теме:

Новости культуры, Андрей Кокотюха, Заза Буадзе, Николай Береза, Приквел, Съемки, Фильм, Червоный.
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