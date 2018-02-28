https://telegraf.com.ua/files/2018/02/59fc389d26c40-_1200-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3935053-dokumentalnyiy-film-odessityi-na-donbasse-pokazhut-na-linii-soprikosnoveniya.html
Документальный фильм "Одесситы на Донбассе" покажут на линии соприкосновения
16:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Показ документального фильма "Одесситы на Донбассе" состоялся 25 февраля в г. Бахмут Донецкой области, после этого ленту продемонстрируют в крупных городах Украины и в зоне АТО.
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"На просмотр украинской ленты в кинотеатр "Победа" были приглашены жители прифронтовых городов, военнослужащие местного гарнизона и волонтерских организаций. С этого события начался тур патриотического документального кино в зоне АТО. В дальнейшем показ документального фильма "Одесситы на Донбассе" планируется не только в кинотеатрах крупных городов и военных клубах, но и в расположении воинских частей на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках творческой встречи состоялось торжественное открытие мемориальной доски уроженке Бахмута украинскому сценаристу и кинорежиссеру Ларисе Шепитько.
Telegraf.com.ua