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Документальный фильм "Одесситы на Донбассе" покажут на линии соприкосновения

Одесситы на Донбассе
16:23 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Показ документального фильма "Одесситы на Донбассе" состоялся 25 февраля в г. Бахмут Донецкой области, после этого ленту продемонстрируют в крупных городах Украины и в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"На просмотр украинской ленты в кинотеатр "Победа" были приглашены жители прифронтовых городов, военнослужащие местного гарнизона и волонтерских организаций. С этого события начался тур патриотического документального кино в зоне АТО. В дальнейшем показ документального фильма "Одесситы на Донбассе" планируется не только в кинотеатрах крупных городов и военных клубах, но и в расположении воинских частей на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках творческой встречи состоялось торжественное открытие мемориальной доски уроженке Бахмута украинскому сценаристу и кинорежиссеру Ларисе Шепитько.

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Новости культуры, АТО, Документальный фильм, Кино, Одесситы на Донбассе, Фильм.
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