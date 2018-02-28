Документальный фильм "Одесситы на Донбассе" покажут на линии соприкосновения

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"На просмотр украинской ленты в кинотеатр "Победа" были приглашены жители прифронтовых городов, военнослужащие местного гарнизона и волонтерских организаций. С этого события начался тур патриотического документального кино в зоне АТО. В дальнейшем показ документального фильма "Одесситы на Донбассе" планируется не только в кинотеатрах крупных городов и военных клубах, но и в расположении воинских частей на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках творческой встречи состоялось торжественное открытие мемориальной доски уроженке Бахмута украинскому сценаристу и кинорежиссеру Ларисе Шепитько.