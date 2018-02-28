Режиссер "Стражей галактики" раскрыл тайну Малыша Грута

Режиссер "Стражей галактики" Джемс Ганн раскрыл тайну Малыша Грута из второй части картины. В Twitter началась дискуссия относительно того, кого бы пользователи спасли, если бы нужно было выбирать: Малыша Грута или прога из "Звездных войн". Одна из пользователей сообщила, что убитого Грута можно восстановить, в то время как гибель прога – навсегда.

But you can grow Groot back, as evidenced in your film. Once you kill a porg, it’s gone. — Ali Slate (@glittergeekali) 27 февраля 2018 г.

Ганн присоединился к дискуссии, заявив о том, что Грут, который пожертвовал собой для спасения друзей в первой части "Стражей галактики", на самом деле умер, а малыш Грут – это его сын.

Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.