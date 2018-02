Режиссер "Стражей галактики" раскрыл тайну Малыша Грута

Режиссер "Стражей галактики" Джемс Ганн раскрыл тайну Малыша Грута из второй части картины. В Twitter началась дискуссия относительно того, кого бы пользователи спасли, если бы нужно было выбирать: Малыша Грута или прога из "Звездных войн". Одна из пользователей сообщила, что убитого Грута можно восстановить, в то время как гибель прога – навсегда.

But you can grow Groot back, as evidenced in your film. Once you kill a porg, it’s gone.

— Ali Slate (@glittergeekali) 27 февраля 2018 г.