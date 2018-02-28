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Режиссер "Стражей галактики" раскрыл тайну Малыша Грута

Малыш Грут
17:00 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Малыш Грут оказался сыном Грута.

Режиссер "Стражей галактики" Джемс Ганн раскрыл тайну Малыша Грута из второй части картины. В Twitter началась дискуссия относительно того, кого бы пользователи спасли, если бы нужно было выбирать: Малыша Грута или прога из "Звездных войн". Одна из пользователей сообщила, что убитого Грута можно восстановить, в то время как гибель прога – навсегда.

 

Ганн присоединился к дискуссии, заявив о том, что Грут, который пожертвовал собой для спасения друзей в первой части "Стражей галактики", на самом деле умер, а малыш Грут – это его сын.

Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.

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Новости культуры, Кино, Малыш Грут, Режиссер, Стражи Галактики, Тайна, Фильм.
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