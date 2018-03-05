Оскар 2018: Стали известны первые призеры

В Лос-Анджелесе началась юбилейная 90-я церемония вручения премии Оскар. Награду в номинации "Лучший актер второго плана" получает Сэм Роквэлл, сыгравший в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

А в номинации "Лучший грим и прически" статуэтку Оскар получает фильм "Темные времена". В номинации "Лучшие костюмы" Оскар получает Марк Бриджес, как художник по костюмам в фильме "Призрачная нить". Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа проходит в Лос-Анджелесе в театре Долби.