Новые сериалы марта, которые ты не можешь пропустить (Видео)

В марте любителей сериалов ждет несколько громких премьер и новых сезонов. На экран выйдут сразу 6 лент, которые прикуют твое внимание на пару сезонов гарантировано.

Смотри трейлеры к сериальным премьерам и выбирай себе нового "любимца"!

Смертельное влечение

Механизм

Доверие

Убивая Еву

Мир дикого запада

Высокий и сухой

А ты уже выбрал, что посмотреть в марте?