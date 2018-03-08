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Новые сериалы марта, которые ты не можешь пропустить (Видео)

Мир дикого запада
17:52 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Нынешняя весенняя погода так и манит оставаться под одеялом с горячим какао и залипать с новой киношкой.

В марте любителей сериалов ждет несколько громких премьер и новых сезонов. На экран выйдут сразу 6 лент, которые прикуют твое внимание на пару сезонов гарантировано.

Смотри трейлеры к сериальным премьерам и выбирай себе нового "любимца"!

Смертельное влечение

Механизм

Доверие

Убивая Еву

Мир дикого запада

Высокий и сухой

 А ты уже выбрал, что посмотреть в марте?

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Все по теме:

Новости культуры, Высокий и сухой, Доверие, Механизм, Мир Дикого Запада, Новые сериалы, Премьера, Сериалы, сериалы марта, Смертельное влечение, Трейлер, Убивая Еву.
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