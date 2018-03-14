Появился трейлер новых "Фантастических тварей" с Джонни Деппом и Джудом Лоу

Фанаты поттерианы уже не могут дождаться, когда выйдет вторая часть "Фантастических тварей" с персонажами из истории о Гарри Поттере. В сети появился первый трейлер "Фантастических тварей: Преступления Гриндельвальда". На кадрах видно главных героев фильма, в частности, Альбуса Дамблдора, роль которого исполняет Джуд Лоу. Также в фильме появится блондин Джонни Депп в образе антагониста Геллера Гриндевальда.