https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_01309177-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3965690-rene-zellveger-syigraet-rol-dzhudi-garlend-v-novom-filme.html
Рене Зеллвегер сыграет роль Джуди Гарленд в новом фильме
22:08 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради роли в фильме о Джуди Гарленд.
Рене Зеллвегер предстанет в роли культовой голливудской звезды Джуди Гарленд. Биографический фильм "Джуди" расскажет о последних месяцах жизни знаменитой актрисы и певицы.
В интернете появился первый кадр фильма "Джуди".
Над постановкой картины работает британский режиссер Руперт Гулд, снявший Джеймса Франко и Джона Хилла в "Правдивой истории" . Кроме Рене, в фильме также задействован актер Финн Уитрок, который исполнит роль последнего мужа Гарленд. Юную Лайзу Миннелли, дочерью Джуди, сыграет ирландская актриса Джемма-Ли Девере.
Telegraf.com.ua