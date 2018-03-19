Рене Зеллвегер сыграет роль Джуди Гарленд в новом фильме

Рене Зеллвегер предстанет в роли культовой голливудской звезды Джуди Гарленд. Биографический фильм "Джуди" расскажет о последних месяцах жизни знаменитой актрисы и певицы.

В интернете появился первый кадр фильма "Джуди".

Над постановкой картины работает британский режиссер Руперт Гулд, снявший Джеймса Франко и Джона Хилла в "Правдивой истории" . Кроме Рене, в фильме также задействован актер Финн Уитрок, который исполнит роль последнего мужа Гарленд. Юную Лайзу Миннелли, дочерью Джуди, сыграет ирландская актриса Джемма-Ли Девере.