Стивен Спилберг заявил, что фильмы Netflix не должны получать "Оскары"

Режиссер подчеркнул, что такие сервисы, как Netflix или Amazon, являются "настоящей угрозой для кинозрителей". Спилберг считает, что фильмы, снятые для телевидения, не могут стоять в одном ряду с фильмами, снятыми для кинотеатров.

"Вы можете получить за шоу "Эмми", если оно действительно хорошее, но не "Оскар". Я не думаю, что фильмы, которые показали несколько кинотеатров в течение недели, могут номинироваться на премию", – говорит режиссер.

Напомним, культовый голливудский режиссер Стивен Спилберг намерен снять ремейк знаменитого мюзикла "Вестсайдская история" о Ромео и Джульетте.