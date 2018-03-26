Впервые "Я убиваю великанов" показали на кинофестивале в Торонто, где картина получила большой успех и положительную критику.

Впервые "Я убиваю великанов" показали на кинофестивале в Торонто, где картина получила большой успех и положительную критику. В Украине фэнтези выйдет 29 марта 2018 года. Экранизация одноимённого графического романа издательства Image Comics, сценариста Джо Келли и художника Х. М. Кэн Ниимура. В фильме сыграли: Мэдисон Вульф ("Трамбо", "Заклятие 2"), Зои Салдана ("Аватар", "Стражи Галактики"), Сидни Уэйд (сериал "Шерлок", "Проклятый Юнайтед") и Имоджен Путс ("Грязь", "Любовные неудачи Джейн Остин"). История расскажет о жизни замкнутой в себе школьницы Барбары, которая постоянно носит на голове игрушечные заячьи уши и, по её мнению, защищает мир от монстров. В школе девочку недолюбливают, дома проблемы, а школьный психолог уверена, что подросток придумывает себе приключения, дабы справиться с суровой реальностью. Барбаре и её подруге Софии предстоит разобраться, реальны ли чудовищные великаны или это всё лишь плод фантазии.