На изображениях супергерои поделены на команды, которые будут действовать так и в фильме.

На изображениях супергерои поделены на команды, которые будут действовать так и в фильме. Меньше месяца остается до мировой премьеры третьей части боевика о супергероях "Мстители: Война бесконечности", и студия Marvel все больше разогревает фанатов новыми трейлерами и постерами. Совсем скоро звездный состав Мстителей можно будет увидеть на красных дорожках в рамках мирового пресс-тура, а пока появились новые постеры с супергеройскими "командами". Отметим, что премьера "Мстителей: Война бесконечности" в кинотеатрах мира фильм появится раньше – 27 апреля.