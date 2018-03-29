Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби (Видео)

В сети появился трейлер фильма "Конечная", главную роль в котором сыграла Марго Робби. Фильм расскажет историю двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание, за которое заказчик предлагает приличную сумму. Но киллеры встречает бойкую девушку Энни, которая оказывается не такой простой, как им показалось сначала.