https://telegraf.com.ua/files/2018/03/the-big-bang-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3985154-bill-geyts-snyalsya-v-epizode-seriala-teorii-bolshogo-vzryiva.html
Билл Гейтс снялся в эпизоде сериала "Теории Большого Взрыва"
Новости культуры: Сооснователь Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс снялся в одном из эпизодов комедийного сериала "Теория Большого Взрыва".
Фото со съемочной группой и актерами популярного сериала Гейтс выложил в своем Twitter. Гейтс сыграл самого себя в нескольких сценах, одна из которых была показана ранее на этой неделе каналом CBS.
I had a lot of fun at @bigbangtheory. Luckily, I packed an extra tie. pic.twitter.com/dAS2O4ihus
— Bill Gates (@BillGates) 28 марта 2018 г.
По сюжету, Пенни (Кейли Куоко) принимает Гейтса на своей работе, когда его компания планирует сотрудничать с ее фармацевтической компанией.
Леонард (Джонни Галецки) очень хочет встретиться с соучредителем Microsoft и сговорился за спиной Пенни, чтобы сделать это вместе с Говардом (Саймон Хельберг) и Радж (Кунал Найар).
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