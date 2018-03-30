Билл Гейтс снялся в эпизоде сериала "Теории Большого Взрыва"

Фото со съемочной группой и актерами популярного сериала Гейтс выложил в своем Twitter. Гейтс сыграл самого себя в нескольких сценах, одна из которых была показана ранее на этой неделе каналом CBS.

I had a lot of fun at @bigbangtheory. Luckily, I packed an extra tie. pic.twitter.com/dAS2O4ihus — Bill Gates (@BillGates) 28 марта 2018 г.

По сюжету, Пенни (Кейли Куоко) принимает Гейтса на своей работе, когда его компания планирует сотрудничать с ее фармацевтической компанией.

Леонард (Джонни Галецки) очень хочет встретиться с соучредителем Microsoft и сговорился за спиной Пенни, чтобы сделать это вместе с Говардом (Саймон Хельберг) и Радж (Кунал Найар).