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Билл Гейтс снялся в эпизоде сериала "Теории Большого Взрыва"

Теория Большого Взрыва
20:53 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сооснователь Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс снялся в одном из эпизодов комедийного сериала "Теория Большого Взрыва".

Фото со съемочной группой и актерами популярного сериала Гейтс выложил в своем Twitter. Гейтс сыграл самого себя в нескольких сценах, одна из которых была показана ранее на этой неделе каналом CBS.

По сюжету, Пенни (Кейли Куоко) принимает Гейтса на своей работе, когда его компания планирует сотрудничать с ее фармацевтической компанией.

Леонард (Джонни Галецки) очень хочет встретиться с соучредителем Microsoft и сговорился за спиной Пенни, чтобы сделать это вместе с Говардом (Саймон Хельберг) и Радж (Кунал Найар).

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Все по теме:

Новости культуры, Microsoft, Билл Гейтс, Джонни Галецки, Кейли Куоко, Кунал Найар, Саймон Хелберг, Сериал, Теория большого взрыва, Эпизод.
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