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Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)

Убить Билла
20:43 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американский мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг величайших драк в фильмах XXI века.

В рейтинге представлена 21 сцена из 19 кинокартин. В Maxim отмечают, что ключевыми критериями, по которым оценивались боевые сцены являлись зрелищность, реалистичность и хореография экранного поединка. "Таким образом, в список не вошли гигантские поединки монстров (The Rock и Вин Дизель не в счет)", - отмечается на сайте издания.

Первую строчку рейтинга занимает сцена драки в коридоре тюрьмы из культового южнокорейского фильма Олдбой. "Здесь нет чистого файтинга, только ярость, страх и кровь. Эта сцена длится около трех с половиной минут, и на протяжении всего этого времени перехватывает дыхание", - отмечает издание.

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Полный рейтинг величайших драк в фильмах XXI века выглядит следующим образом:

1. Олдбой, 2003 год

2. Рейд 2, 2014 год

3. Джон Уик, 2014 год

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4. Взрывная блондинка, 2017 год

5. Дэдпул, 2016 год

6. Убить Билла. Фильм 1, 2003 год

7. Нокаут, 2011 год

8. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2000 год

9. Форсаж 5, 2011 год

10. Перевозчик, 2002 год

11. Порок на экспорт, 2007 год

12. Казино Рояль, 2006 год

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13. Гладиатор, 2000 год

14. Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015 год

15. Джон Уик, 2014 год

16. Честь дракона, 2005 год

17. Первый мститель: Другая война, 2014 год

18. Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, 2004 год

19. Ультиматум Борна, 2007 год

20. Взрывная блондинка, 2017 год

21. Матрица: Перезагрузка, 2003 год

 Стоит отметить, что американский боевик Джон Уик с Киану Ривзом в главной роли занял два места в рейтинге с разными боевыми сценами. Кроме того, сразу два места в рейтинге также получил шпионский триллер Дэвида Литча Взрывная блондинка с Шарлиз Терон.

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Новости культуры, драки, драки в фильмах, Дэдпул, Рейтинг, Убить Билла, Фильмы.
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