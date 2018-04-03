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Музыка из игры о психопате-убийце: неловкий казус новой версии "Простоквашино"

"Простоквашино"
16:34 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Зрители заметили мелодию из игры о психопате "Hotline Miami" на звонке у Шарика.

Сегодня, 3 апреля, появился первый эпизод "Возвращения в Простоквашино", а новый мультипликационный проект уже успел оскандалиться. 

В первом эпизоде современного продолжения легендарного мультика Шарик продемонстрировал умения пользования мессенджером. В определенный момент из девайса одного из главных героев "Возвращения в Простоквашино" начинает играть композиция "Crystals", написанная музыкантом M.O.O.N.

Как оказалось, песня из нового детского мультфильма ранее использовалась в качестве саундтрека для компьютерной игры Hotline Miami, в которой геймерам предстояло стать на сторону психопата-убийцы, исполняющего жестокие приказы.

Скорее всего, в "Союзмультфильме" попросту не знали о причастности композиции "Crystals" к скандальной игре. К слову, интернет-сообщество неоднозначно отреагировало на "Возвращение в Простоквашино". Многие пользователи назвали новый мультфильм "шлаком" и лишь некоторые юзеры одобрили работу "Союзмультфильма".

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Все по теме:

Новости культуры, "Возвращения в Простоквашино", Hotline Miami, M.O.O.N, Новая версия "Простоквашино", Простоквашино.
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