В сети появился тррейлер фильма "Джонни Инглиш 3.0" (Видео)

Студия Universal Pictures на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Джонни Инглиш 3.0". Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Главную роль в картине исполнил Роуэн Аткинсон, а режиссером фильма выступил Дэвид Керр.