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В сети появился трейлер фильма "451 градуса по Фаренгейту" (Видео)

"451 градуса по Фаренгейту"
12:20 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Премьера фильма состоится 19 мая.

Канал НВО опубликовал трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту", который станет экранизацией романа Рэя Бредбери.

Роман был написан в 1953 году, он рассказывает об обществе будущего, в котором пожарные-огнеметчики сжигают книги, а тех, кто увлекается ими, преследуют по закону.

Сержант Гай Монтэг слепо выполняет приказы по уничтожению литературы, но встреча с юной Клариссой заставляет его переосмыслить свою жизнь. Он становится инакомыслящим — отщепенцем в тоталитарном обществе, читающем только комиксы

Главные роли в экранизации антиутопии исполнили Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла.

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Новости культуры, 451 градуса по Фаренгейту, Видео, Премьера, Трейлер, Экранизация.
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