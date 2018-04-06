https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1427453.w640-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3997043-v-seti-poyavilsya-treyler-filma-451-gradusa-po-farengeytu-video.html
В сети появился трейлер фильма "451 градуса по Фаренгейту" (Видео)
Новости культуры: Премьера фильма состоится 19 мая.
Канал НВО опубликовал трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту", который станет экранизацией романа Рэя Бредбери.
Роман был написан в 1953 году, он рассказывает об обществе будущего, в котором пожарные-огнеметчики сжигают книги, а тех, кто увлекается ими, преследуют по закону.
Сержант Гай Монтэг слепо выполняет приказы по уничтожению литературы, но встреча с юной Клариссой заставляет его переосмыслить свою жизнь. Он становится инакомыслящим — отщепенцем в тоталитарном обществе, читающем только комиксы
Главные роли в экранизации антиутопии исполнили Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла.
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