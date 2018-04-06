Назвали фильм, который в этом году откроет Каннский кинофестиваль

Лента “Все знают” (Todos Lo Saben) станет вторым фильмом на испанском языке, который когда-либо открывал Канны. Первым в 2004 году стало “Плохое воспитание” Педро Альмодовара. Главные роли в фильме сыграли Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Рикардо Дарин.

Такой выбор, по мнению Variety, отражает планы руководителя фестиваля Тьерри Фремо, который в последние годы стремится открывать Канны фильмами одобренных критиками режиссеров и с привлекательным актерским составом.

Фильм “Все знают” снимали в Торрелагуне, небольшом городке к северу от Мадрида. 71 Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.