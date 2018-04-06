https://telegraf.com.ua/files/2018/04/7a67c9e3c00cf12e8c4da2c80e548d10-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3998172-nazvali-film-kotoryiy-v-etom-godu-otkroet-kannskiy-kinofestival.html
Назвали фильм, который в этом году откроет Каннский кинофестиваль
22:42 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Психологический триллер “Все знают” иранского режиссера Асгара Фархади откроет 71 Каннский международный кинофестиваль.
Лента “Все знают” (Todos Lo Saben) станет вторым фильмом на испанском языке, который когда-либо открывал Канны. Первым в 2004 году стало “Плохое воспитание” Педро Альмодовара. Главные роли в фильме сыграли Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Рикардо Дарин.
Такой выбор, по мнению Variety, отражает планы руководителя фестиваля Тьерри Фремо, который в последние годы стремится открывать Канны фильмами одобренных критиками режиссеров и с привлекательным актерским составом.
Фильм “Все знают” снимали в Торрелагуне, небольшом городке к северу от Мадрида. 71 Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.
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