https://telegraf.com.ua/files/2018/04/949590-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3998979-stallone-ustanovil-memorialnuyu-dosku-vozle-pamyatnika-rokki.html
Сталлоне установил мемориальную доску возле памятника Рокки
Новости культуры: Голливудской актер Сильвестр Сталлоне принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки.
Об открытии рассказал мэр Филадельфии Джим Кенни в своем профиле в Twitter.
Стоит заметить, что этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходят события фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.
"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который снова и снова возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне – ред."24") все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками возле статуи Рокки", – прокомментировал мэр открытие памятной доски.
Telegraf.com.ua