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Сталлоне установил мемориальную доску возле памятника Рокки

Сильвестр Сталлоне
14:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Голливудской актер Сильвестр Сталлоне принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки.

Об открытии рассказал мэр Филадельфии Джим Кенни в своем профиле в Twitter.

Стоит заметить, что этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходят события фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.

"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который снова и снова возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне – ред."24") все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками возле статуи Рокки", – прокомментировал мэр открытие памятной доски.

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Новости культуры, Мемориальная доска, Памятник, Рокки, Сильвестр Сталлоне, Фильм.
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