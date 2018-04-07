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Ради новой роли Николь Кидман превратилась в панка

Николь Кидман
16:43 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости культуры: Голливудская актриса Николь Кидман снялась в новом фильме "Как разговаривать с девушками на вечеринках" в образе панка.

Первый официальный трейлер фильма Джона Кэмерона Митчелла "Как разговаривать с девушками на вечеринках" (How to Talk to Girls at Parties) появился в сети прошлой осенью, и уже тогда стало ясно, что картина зрителя удивит. Чего только стоит одна Николь Кидман в образе панка! Такой актрису мы еще не видели. А два дня назад вышел новый трейлер фильма, в котором 50-летняя звезда еще больше раскрывается в новом образе и выступает предводителем панк-восстания. Выглядит она в этой роли очень убедительно.

Николь Кидман в роли панка 

В основе сюжета фильма, действие которого разворачивается в 1977 году, — одноименный роман британского писателя Нила Геймана. Главную роль в картине исполнила Эль Фаннинг, в которую по сценарию влюбляется герой Алекса Шарпа — подросток-панк. Однако вот досада: мало того, что его возлюбленная оказалась инопланетянкой, так плюс ко всему ей осталось жить всего 48 часов.

Увидеть это яркое фантастическое безумие российские зрители смогут 31 мая 2018 года — именно в последний день весны картина выйдет в прокат.

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Все по теме:

Новости культуры, How to Talk to Girls at Parties, Джон Кэмерон Митчелл, Как разговаривать с девушками на вечеринках, Николь Кидман, Эль Фаннинг.
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